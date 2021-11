Ruim tweederde claims wateroverlast Limburg en Brabant afgehandeld

Langer afhandelproces

'Grote, complexe waterschades, de invloed van COVID-19 en schaarste in de bouwbranche zorgen voor een langer afhandelproces', aldus het verbond. In totaal hebben verzekeraars circa 25.000 schademeldingen uit Limburg en Brabant ontvangen als gevolg van de wateroverlast in juli. Het Verbond schat de totale verzekerde schade op zo'n 160 tot 250 miljoen euro.

Complexe waterschades

Verzekeraars zetten alles op alles om ook de resterende verzekerde schades snel af te handelen, maar lopen aan tegen complexe waterschades. Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond: 'Gedupeerden willen begrijpelijkerwijs graag zo snel mogelijk weer terug naar huis of een doorstart maken met hun bedrijf. Dat kost in sommige gevallen veel tijd. Het vervelende aan grote waterschades is dat de droogtijd maanden in beslag neemt.'

Invloed corona en woningnood

Bovendien duurt het in Nederland door de coronacrisis en door de drukte in de bouwbranche, om de schaarste op de woningmarkt aan te pakken, vaak lang voordat bouwmaterialen, inventaris, vakmensen en aannemers beschikbaar zijn om het herstel uit te voeren. Weurding: 'Door de watersnood zijn die tekorten in Zuid-Oost Nederland verder vergroot, ondanks pogingen van verzekeraars en herstelbedrijven om vanuit andere regio's materialen en vakmensen aan te voeren.'

Ook Duitsland en België in juli zwaar getroffen

De situatie is nog nijpender omdat ook Duitsland en België in juli zwaar zijn getroffen, waardoor vanuit die kant geen hulp te verwachten is. Een schade is voor een verzekeraar overigens pas 100 procent afgehandeld wanneer het hele proces van drogen en volledig herstel is doorlopen.

Omvang schade tussen de 160 en 250 miljoen euro

De meeste verzekeringsclaims (zo'n 15.600) komen uit Limburg, voor Brabant staat de teller op circa 9.200. Bij elkaar opgeteld goed voor een geschat schadebedrag van tussen de 160 en 250 miljoen euro. Het merendeel van de claims betreft particuliere schades aan woningen en motorvoertuigen (circa 22.300). Bij een kleiner deel (circa 2.500) gaat het om zakelijke schades.

Valkenburg

De meeste particuliere en zakelijke schades ontstonden door extreme regenval en overstroming van kleine rivieren in Limburg en Noord-Brabant. De grootste schades zien verzekeraars bij ondernemers en particulieren langs de Geul en de Gulp, met Valkenburg als epicentrum.