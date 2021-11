Grote hoeveelheid klachten over antiabortusreclame

De Reclame Code Commissie heeft een groot aantal klachten ontvangen over een reclamecampagne met de naam “Week van het Leven”, afkomstig van Stichting Platform Zorg voor Leven. Dit is een samenwerkingsverband tussen verschillende pro-life organisaties en christelijke partijen.

De klachten gaan over verschillende reclame-uitingen op tv, radio en YouTube. De reclame-uitingen vragen aandacht voor de positie van ongeboren kinderen en voor betere hulp aan vrouwen die onbedoeld zwanger zijn.

Een aantal van deze klachten is al in behandeling genomen. Na een proces van hoor en wederhoor zal de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie de klachten over deze uitingen beoordelen. De uitspraak volgt later en wordt gepubliceerd op deze website.

Op dit moment worden er geen nieuwe klachten over dit onderwerp in behandeling genomen.