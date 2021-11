Kerstboom duurder, maar wel al opgetuigd voor Sinterklaas in huis

“De consument maakt steeds vaker een bewuste keuze voor een echte kerstboom.” Aldus de woordvoerderKrol van de VNK. ”Kerstbomen halen tijdens de groei CO2 uit de lucht en geven zuurstof hiervoor terug. Dit milieuaspect wordt steeds belangrijker ,wij zien dit duidelijk terug in de stijgende verkoopcijfers van echte bomen. Steeds minder consumenten halen hun plastic exemplaar van zolder”

Vroeg in huis en grote boom

Uit de enquête blijkt verder dat de kerstboom steeds vaker al voor sinterklaas in huis gehaald wordt. “Tot enkele jaren geleden was 6 december de datum waarop de verkoop goed van start ging. Tegenwoordig begint het op 1 december al goed te lopen” volgens Krol. “Opvallend is ook de stijgende vraag naar grote kerstbomen boven de 2 meter, kerst moet ‘groots’ gevierd worden en het uitzoeken van de boom is een echt gezinsmoment “

Goede groei dit jaar

Ondanks dat het dit jaar ook weer droog was viel aan het einde van de zomer voldoende regen voor een goede groei van de bomen. De kwaliteit van de kerstbomen is dit jaar prima.

Hergebruik

In steeds meer gemeentes zijn er lokale initiatieven waar de boom met kluit na de kerst in klimaatbossen een tweede kans krijgt. Gezaagde kerstbomen worden gecomposteerd en deze compost wordt veelal gebruikt als voeding voor de nieuwe aanplant van de kerstboomkwekers. De verwachting is ook dat de consument iets meer moet gaan neertellen voor een kerstboom.