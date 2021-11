Gemeentehuis Boxtel beklad: 'NL gaat boem'

Een onbekend persoon heeft vrijdag de deur van het gemeentehuis aan de Markt in Boxtel beklad met een witte spuitbus. “NL gaat boem” valt er te lezen op de deur, die gemaakt is van cortenstaal.

'Auto ook beklad met leuzen'

Volgens een passant zou er een auto bij het gemeentehuis hebben gestaan die zelf ook beklad zou zijn geweest met onbekende leuzen. Een man zou op het raam hebben geklopt met vraag of het gemeentehuis al gesloten was. Een medewerker van de gemeente had aangegeven dat het gemeentehuis al gesloten was, waarop de man instapte in zijn auto en wegreed.

Bekladding gemeentehuis

Niet veel later zag men de bekladding. Of het één met het ander te maken heeft of dat de bekladding te maken heeft met de aankomende persconferentie vanavond waarin verscherpte coronamaatregelen worden bekendgemaakt door premier Rutte en minister De Jonge is niet bekend.

Update 17.00 uur

De politie heeft inmiddels laten weten bekend te zijn met de bekladding. 'Vanmorgen bleek de deur van het gemeentehuis in Boxtel te zijn beklad, met de tekst 'NL gaat boem'. Al snel bleek dat deze, toch wat onheilspellende tekst, het werk was van een jongeman met verward gedrag. Hij werd aangehouden. De deur is inmiddels weer schoon', aldus de politie.