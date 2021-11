Tientallen klanten betaalden voor seks met minderjarig meisje

In 2019 hadden klanten betaalde seks met het destijds 16-jarige meisje, dat afkomstig is uit de buurt van Eindhoven, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Het slachtoffer werd door drie verschillende chauffeurs naar klanten gereden in onder andere hotels en woningen. Ook vonden afspraken plaats op parkeerplaatsen.

De zaak werd door de politie opgepakt toen er een tip binnenkwam over een seksadvertentie. Daarop werden door het Prostitutie Controle Team van de politie Oost-Brabant nepafspraken gemaakt. In een hotel in Eindhoven werd het meisje gevonden. Via onder andere haar telefoon wisten rechercheurs een deel van haar klanten te achterhalen.

Een groot aantal klanten en de drie escortchauffeurs zullen de komende twee weken vervolgd. Seks met een minderjarige is strafbaar, ook als klanten destijds niet op de hoogte waren dat ze minderjarig was.