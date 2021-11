'Nog warm bed' leidt tot aanhouding 11e verdachte in groot drugsonderzoek

Vrijdag heeft de politie in Best een elfde verdachte aangehouden in een groot onderzoek naar de productie van drugs. 'Al eerder werden tien andere verdachten aangehouden tijdens een grote politieactie op dinsdag 9 november', zo meldt de politie .

Bed nog warm

De nu aangehouden verdachte betreft een 28-jarige man uit Best. Hoewel hij zich verstopt had voor de politie, zette zijn nog warme bed agenten op het spoor van de man en konden zij hem in de woning aanhouden. In de woning werden bovendien een jammer (stoorzender) en XTC-pillen aangetroffen, Deze zijn in beslag genomen. De man wordt maandag 15 november voorgeleid.