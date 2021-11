Jongen (17) geeft SOS-medewerker kopstoot in Breda

Een medewerker van het ‘Sterk Op Straat’(SOS) team in Breda kreeg vrijdagavond een kopstoot van een 17-jarige jongeman. 'De jongen is door de politie vervolgens aangehouden en ingesloten in een politiecellencomplex', zo meldt de politie.