Drie jonge jongens omgekomen bij aanrijding met ambulance

Bij een frontale botsing tussen een auto en een ambulance op de Heeklaan in Helmond zijn zaterdagnacht drie tieners overleden van 15, 16 en 16 jaar. De twee ambulancemedewerkers liepen lichte verwondingen op. In de auto is een lachgasfles aangetroffen, bevestigt een woordvoerder van de politie.

De frontale botsing vond rond 00.15 uur plaats. Achter het stuur van de auto zat een jongen van 16 jaar uit Nuenen, meldt de politie. Hij kwam om het leven, net als twee jongens van 15 en 16 jaar uit Eindhoven. Een vierde medepassagier, een jongen van 15 uit Eindhoven, raakte zwaargewond en is met spoed naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.

De ambulance was zojuist klaar met een spoedrit en was op weg zonder patient naar zijn thuisbasis, toen in een flauwe bocht waarschijnlijk de personenauto op de verkeerde weghelft reed. Een aanrijding was het gevolg. Het is op dit moment nog onduidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren.

De gewonde ambulancemedewerkers maken het naar omstandigheden redelijk goed. Hun verwondingen lijken mee te vallen. Zij zijn wel ter observatie opgenomen in een ziekenhuis.