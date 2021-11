Rellen in centrum Leeuwarden na sluitingstijd horeca, 15 aanhoudingen

Zaterdagavond heeft de Mobiele Eenheid (ME) van de politie Noord-Nederland in Leeuwarden moeten ingrijpen. 'Dit gebeurde nadat een grote groep personen vuurwerk afstak en met glas gooide naar de politie. De groep had zich verzameld in het centrum. Vijftien mensen werden aangehouden', zo meldt de politie zondag.

Sluitingstijd horeca

Na de sluitingstijd van de horeca, verzamelden zich honderden mensen op het Wilhelminaplein. Rond 21.00 uur begon de sfeer om te slaan en er werd er vuurwerk afgestoken en met glas gegooid naar de politie. De groep gaf geen gehoor aan de aanwijzingen van de politie en de groep keerde zich tegen de agenten. 'Gezien de grootte van de groep en de dreigende sfeer, vond er overleg plaats met de burgemeester van Leeuwarden. Hij verleende toestemming voor de inzet van de Mobiele Eenheid om zo de rust in de stad terug te laten keren', aldus de politie.

Aanhoudingen en onderzoek

Nadat de ME enkele charges uitvoerde op het plein en in de omliggende straten, was het uiteindelijk rond middernacht weer rustig in de stad. In totaal zijn er vijftien mensen aangehouden voor openlijke geweldpleging, niet voldoen aan bevel of vordering en belediging.

Zes minderjarigen aangehouden

Van de aangehouden verdachten zijn er zes minderjarig. Zij zitten allen nog vast en worden verhoord. De politie is in het bezit van beelden van de ongeregeldheden en stelt verder onderzoek in. Daarbij worden meer aanhoudingen niet uitgesloten.