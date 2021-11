Vijf aanhoudingen na dodelijke schietpartij in Breda

Bij een schietpartij aan de Nieuwe Inslag in Breda is zondagavond een man overleden. Het gaat vermoedelijk om een 52-jarige man zonder bekende vaste woon- of verblijfplaats, de officiële confrontatie moet nog plaats vinden. De politie arresteerde zondagavond drie vrouwen en twee mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij het incident. De recherche stelt een nader onderzoek in.