Twee woningen Rotterdam vannacht uitgebrand, politie gaat uit van brandstichting

Maandagavond laat heeft in Rotterdam in een woning aan de Kamperfoeliestraat een uitslaande brand gewoed die er toe heeft geleid dat er twee woningen compleet zijn uitgebrand. De politie gaat uit van brandstichting en zoekt getuigen en beelden.

Brandweerlieden en agenten staan in het donker bij een brandweerauto

'Even voor middernacht werd de bewoner opgeschrikt door een harde knal in zijn benedenwoning, waarna direct een grote brand ontstond. De man kon zijn woning tijdig verlaten en hij waarschuwde meteen zijn bovenburen, die hun huis ook op tijd konden verlaten', aldus de politie.

Beide woningen volledig uitgebrand

De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar buurpanden, maar de inboedel was niet meer te redden; beide woningen brandden volledig uit. Twee bewoners werden door ambulancepersoneel nagekeken, nadat ze rook hadden ingeademd. De man en zijn bovenburen zijn elders ondergebracht en kunnen voorlopig niet naar hun woningen terug. Voor vijf bewoners van omliggende woningen werd een slaapplaats voor de nacht geregeld.

Brandstichting

De politie gaat uit van brandstichting en is een onderzoek gestart en daarbij is de hulp van getuigen zeer welkom. Wie voorafgaand aan de brand bij het bewuste pand iets of iemand gezien heeft en dat nog niet met de politie heeft gedeeld, wordt gevraagd dit alsnog te doen. Maar ook beelden, bijvoorbeeld van een beveiligings- of deurbelcamera of dashcam zijn zeer welkom.