RIVM: Afgelopen week 12% meer ziekenhuisopnames, 3% meer op de IC

Het aantal nieuwe patiënten dat met COVID-19 in het ziekenhuis werd opgenomen, steeg in de afgelopen week met 12%. 'Op de Intensive Care (IC) werden 3% meer nieuwe COVID-19 patiënten opgenomen dan in de week ervoor', zo laat het RIVM dinsdag in haar wekelijkse update weten.

Hoogste aantal meldingen in een week met ruim 110.000 positieve testuitslagen

'In de afgelopen week, van 9 tot en met 16 november 2021, zijn er 44% meer mensen met een positieve coronatestuitslag gemeld dan in de week ervoor. In de afgelopen week is de grootste stijging te zien in het aantal meldingen van kinderen van 4 tot 12 jaar. In alle regio’s steeg het aantal meldingen', aldus het RIVM.

Weekrecord besmettingen: 110.558

Afgelopen week werden 110.558 positieve testuitslagen gemeld, dat zijn er gemiddeld per dag 15.794. Het aantal van 110.558 is dan ook een weekrecord, gerekend vanaf 1 juni 2020 toen iedereen in Nederland zich kon laten testen op het coronavirus.

Ruim half miljoen tests in een week

Ten opzichte van een week eerder steeg het aantal meldingen met 44%. Per 100.000 inwoners kregen 628 personen een positieve testuitslag. Meer dan een half miljoen mensen (554.244) lieten zich testen bij de GGD's, dat is 33% meer dan de week ervoor. Het percentage mensen met een positieve testuitslag steeg in de voorbije week van 17,2% naar 19,6%, inclusief testen ter bevestiging van een positieve zelftest.

Opvallende stijging in leeftijdsgroep 0 tot 12-jarigen

In alle leeftijdsgroepen nam het aantal SARS-CoV-2 meldingen toe. In de afgelopen week is een opvallende stijging zichtbaar in de leeftijdsgroep van 0 tot en met 12 jaar. Het merendeel van deze meldingen betreft kinderen van 4 tot 12 jaar met de meeste positieve meldingen bij 10 en 11 jarigen.

Regionale cijfers

In alle veiligheidsregio’s is een toename in het aantal gemelde positieve testen zichtbaar. In de veiligheidsregio’s Limburg-Zuid (828), Zuid-Holland-Zuid (813), Limburg-Noord (755), Hollands-Midden (745) en Zeeland (742) werden de meeste positieve testuitslagen gerapporteerd per 100.000 inwoners.

Ziekenhuisopnames in de afgelopen week

Het aantal patiënten met COVID-19 dat in de afgelopen week werd opgenomen in het ziekenhuis, steeg in vergelijking met de week ervoor van 1.240 naar 1.390 personen. Er werden 217 patiënten met COVID-19 opgenomen op de ICintensive care, dat zijn 6 nieuwe patiënten meer dan in de week ervoor (+3%).

Regionale verschillen ziekenhuizen

Er zijn regionale verschillen in de ziekenhuisopnames. In de afgelopen kalenderweek werden, afgezet tegen het aantal inwoners in de regio, de meeste patiënten met COVID-19 opgenomen in ziekenhuizen in de regio’s Noord- en Oost-Gelderland, Limburg-Zuid, Zuid-Holland-Zuid, Limburg-Noord en Gelderland-Zuid.

Reproductiegetal

Het meest recente reproductiegetal van 1 november, gebaseerd op het aantal positieve coronatesten was met 1,21 (ondergrens 1,19 – bovengrens 1,23) nagenoeg onveranderd ten opzichte van een week eerder. Dit betekent dat 100 mensen die corona hebben samen 121 nieuwe personen besmetten.