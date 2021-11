Instituut Mijnbouwschade krijgt 204 schademeldingen na beving Garrelsweer

Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zijn dinsdag tot 16.00 uur in totaal 204 schademeldingen binnengekomen na de beving in het Groningse Garrelsweer in de nacht van maandag op dinsdag om 01.46 uur . 'Ook werden er 8 meldingen van een mogelijk acuut onveilige situatie (AOS) gedaan', zo meldt het IMG dinsdag.

Effectgebied

Van de 204 schademeldingen, zijn er 160 afkomstig uit het effectgebied van de beving van Garrelsweer. 'We krijgen gemiddeld ongeveer 81 schademeldingen per dag uit dat gebied. De meeste meldingen komen vandaag uit Groningen-stad, Bedum, Winsum en Appingedam. Het effectgebied wordt bepaald door te berekenen tot waar de beving een trillingssnelheid van tenminste 2 mm/s heeft gehad', aldus het IMG.

Maatwerk of vaste vergoeding van 5.000,- euro

Van de 204 schademeldingen kozen 141 aanvragers voor afhandeling via de maatwerkprocedure en 63 schademelders kozen voor een vaste vergoeding van 5.000,- euro om de schade mee af te handelen. Bij de maatwerkprocedure stuurt het IMG een deskundige om te adviseren over de oorzaak en omvang van de schade, bij de vaste vergoeding gebeurt dat niet. Naar verwachting wordt voor de vaste vergoeding gekozen als er sprake is van kleine, eenvoudige schades.

AOS-meldingen

De meldingen van een mogelijk acuut onveilige situatie komen uit de gemeente Groningen (4), de gemeente Midden-Groningen (1) en de gemeente Eemsdelta (3). Er zijn zes inspecties uitgevoerd. Bij een melding waren maatregelen nodig, bij een melding volgt nog een nadere inspectie en bij vier meldingen zijn geen maatregelen nodig gebleken. Een van de meldingen werd ingetrokken en een inspectie moet nog worden uitgevoerd.

Tijdelijke veiligheidsmaatregelen

Gemiddeld komen er wekelijks circa 10 meldingen van een mogelijk acuut onveilige situatie. Bij een dergelijke melding voert het IMG een veiligheidsinspectie uit. Waar nodig worden dan in overleg met de eigenaar tijdelijke veiligheidsmaatregelen genomen.

Telefoontjes

Er kwamen vandaag niet alleen meer meldingen binnen via het digitale aanvraagportaal, maar er werd ook vaker gebeld met een medewerker van het Serviceloket. Er kwamen ruim 240 telefoontjes binnen, zeker 100 meer dan gemiddeld. Vrijwel iedereen kon snel te woord worden gestaan. Sommige mensen wilden hun verhaal even kwijt, anderen wilden meer informatie of hulp bij het doen van een schademelding of AOS-melding. Ook kwamen mensen vragen naar een van de lokale steunpunten van het IMG.

Totaal ruim 133.000 schademeldingen

Sinds de start op 19 maart 2018, heeft het IMG ruim 133.000 schademeldingen binnengekregen, waarvan er ruim 99.000 zijn afgehandeld. Er werden 2.397 meldingen van een mogelijk acuut onveilige situatie gedaan, waarbij op 389 adressen veiligheidsmaatregelen nodig waren. Er is momenteel in totaal 1,183 miljard euro schadevergoeding toegekend door het IMG.