Botsing tussen fietser en auto in Boxtel

Woensdagavond omstreeks 18:50 uur vond er een verkeersongeval plaats op de rotonde aan de Schijndelseweg, nabij tankstation Lukoil, in Boxtel. Een automobiliste zag op de rotonde een overstekende fietser over het hoofd, waarna de twee met elkaar in botsing kwamen.