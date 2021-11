Nachtvisser met alarmpistool en valmes

Agenten zagen tijdens hun surveillance over de Vermuidenweg een vistentje staan. Er waren vier hengels uitgeworpen in het open water van de Zoom. De dienders besloten in het kader van de Visserijwet een controle in te stellen. De visser, die in zijn tent zat, had geen vergunning bij zich. Bovendien viste hij met vier hengels dat is ook een overtreding. Uit de tent kwam een henneplucht. Op de gasbrander lag een jointje. Tijdens het navragen van zijn personalia bleek dat hij bekend was bij de politie in verband met drugs en wapendelicten. In zijn schoudertas werd een voor afdreiging geschikt alarmpistool en knalmunitie aangetroffen. Bovendien had hij in zijn broekzak ook nog een valmes. Hierop is hij aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex. De wapens en munitie zijn in beslag genomen.