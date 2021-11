RDW: nog 37 dagen voor het registreren van zitmaaiers en golfkarretjes

Vanaf 1 januari 2022 mogen grondverzetmachines, rijdende werktuigen zoals brede zitmaaiers en minishovels, golfkarretjes, quads en landbouwvoertuigen alleen nog de weg op als ze zijn geregistreerd bij de RDW. Maar nog slechts de helft van de verwachte 130.000 rijdende werktuigen (motorrijtuigen met beperkte snelheid of MMBS) is geregistreerd. En dat terwijl je nu nog maar 37 dagen je voertuig online kunt registreren.

De RDW maakt zich zorgen of de eigenaren van deze voertuigen zich realiseren dat ze een registratie moeten aanvragen. “De meeste bedrijven in land- en tuinbouw hebben hun zaakjes inmiddels goed geregeld”, weet conversiemanager Rob van Dokkumburg. “Maar aanvragen voor rijdende werktuigen in de bouw, transport en logistiek zien we nog te weinig. Dat geldt ook voor de voertuigen waarvan de eigenaar misschien niet verwacht dat ze geregistreerd moeten worden, zoals zitmaaiers breder dan 130 cm, golfkarretjes, heftrucks, gators of quads. De groep motorrijtuigen met beperkte snelheid, waar we het hier over hebben, is enorm divers.”

Keuzehulp

Bij twijfel of je een voertuig moet registreren, volstaat het beantwoorden van een paar vragen. Conversiemanager Rob van Dokkumburg: “Heeft het voertuig nog geen kenteken? Heeft het wielen en een motor? Komt het op de openbare weg en rijdt het harder dan 6 km/u? Dan is de kans groot dat je het voertuig moet registreren. Wil je het zeker weten, dan staat er op onze website een handige keuzehulp die helpt om vast te stellen of je moet registreren.”

Openbare weg: ja!

Veel mensen zijn geneigd de vraag over de openbare weg met ‘nee’ te beantwoorden. Toch rijd je vaker op de openbare weg dan je denkt. Van Dokkumburg: “Een erf of bedrijventerrein is ook openbare weg, ook als daar een slagboom voor zit die automatisch opengaat. Hetzelfde geldt voor de weg oversteken of rijden in de berm, ook dan rijd je op de openbare weg.” Uit onderzoek blijkt dat sommige eigenaren van rijdende werktuigen er soms ook bewust voor kiezen niet te registreren omdat ze denken niet op de openbare weg te rijden. Van Dokkumburg: “Denk er nog eens goed over na of je echt niet op de openbare weg rijdt en dus moet registreren. Je wilt volgend jaar niet voor nare verrassingen komen te staan. Bedenk ook of je je voertuig ooit nog wil verkopen. Een niet-geregistreerd voertuig zou namelijk wel eens minder interessant kunnen zijn voor een koper. Hij kan er immers de weg niet mee op, of moet het voertuig alsnog laten keuren en registreren.”

Online registreren

Tot 1 januari kan registreren nog voor 18 euro per voertuig op de website van de RDW, www.rdw.nl/registreren . Als je vanaf 1 januari je voertuig nog wilt registreren,, moet je daarvoor naar één van de keuringsstations van de RDW voor een keuring. De kosten hiervan zijn minimaal €140,- Van Dokkumburg: “Als je de benodigde voertuiggegevens als chassisnummer en bouwjaar vooraf hebt verzameld, is online registreren bovendien zo geregeld.”

Kentekenbewijs voor 1 januari ontvangen?

Wie registreren echt tot het allerlaatste moment uitstelt, moet er rekening mee houden dat het kentekenbewijs niet voor 1 januari op de mat valt. Van Dokkumburg: “Uit eerdere kentekenprojecten weten we dat de laatste dagen nog veel aanvragen binnen komen. Hoewel we op maximale capaciteit werken, verwachten we dat de afhandeltijd daardoor flink zal oplopen. Wil je je kentekenbewijs voor 1 januari in huis hebben? Regel dan nu je registratie!”