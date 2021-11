Celstraf voor man (42) die camper en 16 auto's na proefrit niet terugbracht

Proefrit

De verdachte had telkens dezelfde aanpak. Hij zocht tussen januari 2018 en juni 2021 in advertenties naar veelal kostbare auto's en ging vervolgens naar het autobedrijf om een proefrit te maken. Vervolgens bracht hij de voertuigen niet terug. De verdachte sloeg onder meer toe bij garages in Helmond en Eindhoven.

In herhaling

Uit het handelen van de verdachte spreekt minachtig voor andermans eigendommen. Hij bracht grote materiële en financiële schade toe. Voor 12 voertuigen heeft een verzekeringsmaatschappij inmiddels een bedrag van in totaal ruim 285.000 euro moeten uitkeren. Verder weegt mee dat de verdachte de afgelopen jaren meerdere keren voor soortgelijke delicten is veroordeeld.

Zwaardere straf opgelegd

De rechtbank vindt dat de officier van justitie bij de strafeis van een celstraf van 24 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk, onvoldoende oog had voor het groot aantal delicten, de grote materiële schade en de zeer forse recidive. Daarom legt de rechtbank een zwaardere celstraf op. Daarnaast is het volgens de rechtbank nodig dat de verdachte na het uitzitten van zijn onvoorwaardelijke strafdeel wordt begeleid door de reclassering en opgenomen wordt in een zorginstelling. Ook moet hij meewerken aan een ambulante behandeling en aan schuldhulpverlening.