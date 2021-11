Man verhoord in vermissingszaak Jaïr Soares

In het onderzoek naar de vermissing van de 7-jarige Jaïr Soares in 1995 is deze week een 42-jarige man gehoord als verdachte. De man heeft verklaard niet betrokken te zijn bij de zaak. Zijn verklaring zal in de komende periode worden gecontroleerd.

Onderzoek in een database met oude zaken leverde een verdenking op tegen deze man in de vermissingszaak. Er zijn overeenkomsten tussen de vermissingszaak van Jaïr Soares en een zaak waarvoor de man eerder is veroordeeld. De vermissingszaak van Jaïr Soares werd op de cold casekalender van 2019 geplaatst. Daarna meldde er zich een getuige die in 1995 dicht bij de plek woonde waar Jaïr verdween.

Eén en ander was voldoende om de man, die in 1995 minderjarig was, na al die jaren als verdachte te horen. Ook na ruim 25 jaar is de politie en het Openbaar Ministerie er alles aan gelegen om nog te achterhalen wat er is gebeurd.

De man, die zich thans in een tbs-kliniek bevindt, ontkende in het verhoor betrokken te zijn bij de vermissing. Die verklaring wordt in de komende periode gecontroleerd.

Vermist op het strand van Monster

De toen 7-jarige Jaïr Soares verdween spoorloos tijdens een warme stranddag op 4 augustus 1995. Hij was met zijn ouders, broertje en de buurvrouw met haar dochter naar zee gegaan in Monster. Toen ze een patatje gingen halen, speelde Jaïr tikkertje rond de strandtent. Daar is hij voor het laatst gezien. Er is nooit meer iets van hem vernomen of teruggevonden.

Een grote zoekactie op het strand en in de duinen leverde geen resultaat op, een opsporingsonderzoek door de recherche evenmin. In 2011 is een vervolgonderzoek ingesteld en is opnieuw door politie en leger gezocht in de duinen. Ook dit leidde niet tot een oplossing.