FNV roept H&M op verantwoordelijkheid te nemen voor misstand bij externe vervoerder

Bij de Tilburgse vestiging van GXO moeten medewerkers als ze pauze nemen door een veiligheidscheck. Bij andere vestigingen gebeurt dat voor het uitklokken, dus in de tijd van de werkgever. In Tilburg is die check na het uitklokken. Jerry Clements, projectleider FNV: ‘Medewerkers staan soms wel 7 minuten in de rij te wachten. Tijd die van hun eigen pauze van een kwartier afgaat.’

GXO steelt tijd

Doordat de veiligheidscheck plaatsvindt in de tijd van de werknemers, is hun pauze bijna de helft korter. ‘GXO steelt dus in feite tijd van de medewerkers. H&M is een grote klant van GXO en vindt het heel belangrijk dat bedrijven waar ze mee samen werken goed met hun personeel om gaan. Dat controleren ze soms ook wel, maar GXO legt de medewerkers dan een verbod op om te praten, ze moeten doen alsof geen Engels spreken’, aldus Clements.

Petitie geweigerd

Eerder ondertekenden al 700 medewerkers van GXO een petitie gericht aan de directie, maar die weigerde de petitie in ontvangst te nemen. Medewerker Erik daarover: ‘Als GXO hun werknemers waardeert, waarom hebben ze dan niet gereageerd op de 700 handtekeningen? Respect moet van beide kanten komen, wat hier duidelijk niet het geval is.’

Geen inmenging

Na de weigering van GXO besloot FNV contact op te nemen met H&M, maar die zei zich niet te willen mengen in de kwestie. Clements: ‘En dat is zeer opmerkelijk voor een bedrijf dat specifiek beleid heeft over de inzet van arbeidsmigranten en vakbondsrechten. Ze hebben zichzelf er aan gecommitteerd, dus moeten ze GXO gaan aanspreken.’