Natte sneeuw op komst

Regionaal zullen dit weekend de eerste sneeuwvlokken van het winterseizoen te zien zijn. Zeer lokaal en tijdelijk zou het ook wit kunnen kleuren, maar op de meeste plaatsen zal het bij enkele sneeuwvlokken blijven. De kans op gladheid door sneeuw is dan ook zeer klein, maar bevriezingsgladheid is wel mogelijk. Dit meldt YHannick Damen van Weeronline.

Deze vrijdag is het waterkoud. Vanuit het westen breidt een regenzone uit over het land en in het oosten stijg later vandaag de kans op natte sneeuw. Het koelt dan af naar 1-3 graden. Door een matige tot vrij krachtige zuidenwind voelt het aan alsof het een paar graden vriest. Wie naar buiten gaat raden we om zich warm aan te kleden met een muts, sjaal en handschoenen.

In het weekend blijft het koud met een graad of 4. Daarbij overheerst zaterdag de bewolking en valt af en toe wat neerslag. Dat zal voornamelijk regen zijn, maar soms suizen er ook natte sneeuwvlokken naar beneden. De kans dat het landschap wit kleurt is erg klein. Als dat toch gebeurt is de kans daarop het grootst in hooggelegen gebieden zoals de Limburgse heuvels en de Veluwe. In het meest sneeuwrijke scenario levert dat overigens niet meer op dan een flinterdun nat laagje op het gras of op objecten. Sowieso zijn de wegen nog te warm om het ook daar wit en glad te laten worden.

Winterse buien

Zondag krijgen we de zon mogelijk wat vaker te zien dan zaterdag, maar de kans op winterse buien is ook groter. De meeste buien komen in de kustregio’s voor en daarbij is kans op hagel. Landinwaarts is de kans op natte sneeuw groter. Tussen de buien door zijn er genoeg momenten om even een frisse neus te halen. De noordenwind maakt het dan wel koud.

Gladheid door bevriezing van natte wegen

Wie zondag of maandag vroeg op pad gaat, moet rekening houden met plaatselijke gladheid. Tijdens opklaringen duikt het kwik namelijk gelijk onder nul en omdat de wegen nat zijn ontstaat gladheid door bevriezing. Op de autoruiten kan een hardnekkige ijslaag ontstaan en zal soms flink gekrabd moeten worden.