Onbekend hoe nieuwste coronavariant Omicron reageert op bestaande vaccins

De WHO heeft de nieuwste coronavariant, B.1.1.529, die in Zuid-Afrika en Botswana is opgedoken, de naam Omicron gegeven. 'De variant lijkt zich snel te verspreiden. De kleine mutaties lijken ook in dit virus vooral te zitten in de stekeltjes van het coronavirus: het spike-eiwit', zo meldt het RIVM vrijdag.

Eigenschappen coronavirus veranderen

Opvallend is dat deze variant een ongewoon groot aantal mutaties in dit eiwit heeft. Een aantal mutaties zitten op plekken die mogelijk zorgen dat de eigenschappen van het virus veranderen. Of de virusvariant ook zorgt dat mensen ernstiger ziek worden van het coronavirus is nog niet bekend.

Onduidelijk reactie Omicron op bestaande vaccins

Ook is nog niet duidelijk hoe de virusvariant reageert op de bestaande vaccins of bij mensen die het coronavirus al eerder hebben gehad. De variant is nog niet gevonden in de Nederlandse kiemsurveillance.