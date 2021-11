Auto met twee inzittenden botst tegen boom langs de Runweg in Berlicum

In de nacht van zaterdag op zondag vond rond 03.40 uur een eenzijdig verkeersongeval plaats op de Runweg in Berlicum. Door nog onbekende oorzaak raakte een auto van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand.

Lantaarnpaal omver gereden

Ook werd een lantaarnpaal omver gereden. De twee inzittenden zijn met onbekend letsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De weg was enige tijd volledig afgesloten voor het verkeer. Het in allerijl gealarmeerde HV-team van de brandweer en een opgeroepen traumahelikopter zijn niet meer ter plaatse gekomen.