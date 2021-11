Aantal opgenomen coronapatiënten in 1 dag met 130 toegenomen, ruim 2 weken na 'carnaval'

Op dit moment zijn er 2.780 COVID-patiënten in het ziekenhuis opgenomen. Dat zijn er 130 meer dan zondag. Het is de grootste stijging in één dag sinds lange tijd.

Opening Carnavalsseizoen

Ook is het opmerkelijk te noemen dat de stijging van 130 coronapatiënten in één dag volgt precies 18 dagen na de opening van het carnavalsseizoen op de '11-de van de 11-de'. In Zuid-Limburg besloten de carnavalsverenigingen na overleg met de gemeenten om toch af te zien van de openingsfeesten. In Noord-Brabant gingen een groot aantal van deze openingsfeesten wel gewoon door.

571 op de IC

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 2.780, dat zijn er 130 meer dan gisteren. Daarvan liggen er 571 op de IC, 12 meer dan gisteren. Hiervan liggen er 8 in Duitsland. Van de COVID-patiënten liggen er 2.209 in de kliniek, 118 meer dan gisteren. Er zijn gisteren 12 bovenregionale verplaatsingen en geen internationale verplaatsingen van COVID-patiënten gerealiseerd met inzet van het LCPS.

Spreiding coronapatiënten

Door de toename van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen, spreidt het LCPS dagelijks patiënten tussen de zorgregio’s. Daarmee verdelen we de COVID-zorg evenredig over ons land en houden we de acute zorg toegankelijk voor iedereen. Gisteren heeft het LCPS geen COVID-patiënten verplaatst naar Duitsland.