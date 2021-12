Militairen ondersteunen zorg voor coronapatiënten in UMC Utrecht

Sinds woensdag 1 december zijn maximaal 60 militairen aan de slag in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht om bij te springen in de zorg voor coronapatiënten. Dit meldt het ministerie van Defensie woensdagmiddag.

'Extra handen'

De extra handen maken het voor het UMC Utrecht mogelijk patiënten met het virus over te nemen. Dat gebeurt dan van ziekenhuizen die tegen de grenzen van hun capaciteit aanlopen.

Artsen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel

Bij de inzet van militairen gaat het om artsen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel. Zij krijgen eerst een training van de civiele collega’s. Morgen is de militaire steun operationeel. Het Utrechtse ziekenhuis opent maandag een 2e afdeling voor COVID-19-patiënten.

Ondersteuning door Defensie

Defensie ondersteunt het UMC Utrecht sinds het begin van de pandemie. Tijdens de 2e golf zijn militairen centraal ingezet in Utrecht. Coronapatiënten voor wie geen plek was in andere ziekenhuizen, werden opgevangen in het UMC Utrecht. Een logische keuze vanwege de centrale ligging en de samenwerking met het Centraal Militair Hospitaal en Calamiteitenhospitaal. De inzet van Defensie gebeurt op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.