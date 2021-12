Aanhoudingen na aantreffen ruim 50 kilo MDMA en 122.000 euro

Op dinsdagochtend 30 november kreeg de Landelijke Eenheid een ANPR-hit op een voertuig, waarna werd besloten het voertuig te volgen. Het voertuig reed naar een volkstuinencomplex aan de Verbindingsweg in Duivendrecht. De bestuurder liep vervolgens met een andere man het volkstuinencomplex op.

De twee mannen kwamen even later terug in het gezelschap van een derde persoon. Zij hadden een tas en een steekkarretje met dozen bij zich. Na een controle bleek in de dozen ruim 50 kilo MDMA te zitten. In de tas werd 122.000 euro aangetroffen. De drie mannen, een 25-jarige Amsterdammer, een 26-jarige man uit Diemen en een 43-jarige man uit Landgraaf zijn aangehouden. Zij zitten nog vast en worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.