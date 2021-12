Prinses Beatrix positief getest op corona

Prinses Beatrix heeft zich in verband met milde verkoudheidsklachten laten testen. De Prinses is thuis in isolatie en houdt zich aan de leefregels voor mensen die positief getest zijn. Personen die in nauw contact zijn geweest met Prinses Beatrix zijn geïnformeerd.

Prinses Beatrix kwam afgelopen weekend thuis na een werkbezoek aan Curaçao. Daar vertelde ze de aanwezige dat ze tweemaal gevaccineerd is tegen het coronavirus en al een boosterprik heeft ontvangen. Beatrix vloog met een lijnvlucht van de KLM zondag terug naar Nederland.

Dinsdag viert haar kleindochter Amalia haar 18e verjaardag. Omdat de prinses in thuisisolatie zit, zal ze de verjaardag van haar kleindochter moeten missen.