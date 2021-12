In water aangetroffen vrouw ondanks reanimatie overleden, politie sluit misdrijf uit

Zaterdagavond is er in Arnhem rond 21.45 uur aan de Velperweg een vrouw in het water aangetroffen. 'Met hulp van omstanders is de vrouw uit het water gehaald en er is nog geprobeerd de vrouw te reanimeren', zo meldt de politie zondag.

Overleden

'Helaas is de vrouw ter plaatse overleden', zo meldt de politie. Zaterdagavond startte de politie een onderzoek om de identiteit van de vrouw vast te stellen en vroeg daarbij ook de hulp van mogelijke getuigen die de vrouw voor haar vondst hebben gezien.

Verward rondgelopen

De vrouw had voordat zij in het water werd aangetroffen in de omgeving van de Prumelaan, Van der Duijn en de Maasdamlaan in Arnhem verward rondgelopen. Vervolgens werd zijn om 21.45 uur in het water aan de Velperweg aangetroffen. De politie ging vervolgens op zoek naar mensen die de vrouw voor 21.45 uur die avond nog hadden gezien of gesproken.

Misdrijf uitgesloten

'Inmiddels is nu de identiteit van de vrouw bij ons bekend. We hebben de familie geïnformeerd. Een misdrijf is inmiddels ook uitgesloten', aldus de politie.