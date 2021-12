Natte sneeuw, mist en opletten voor gladde wegen door vorst

De minimumtemperatuur ligt tussen +2°C onder de bewolking en -1°C in opklaringsgebieden met daar dan kans op lokale gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. De wind wordt zwak en veranderlijk.

Morgen overdag is het overwegend bewolkt en droog. In het zuidoosten en oosten kan het in de middag wat opklaren. In de avond gaat het van het westen uit regenen, landinwaarts is dan ook natte sneeuw mogelijk.