Vanavond kans op sneeuw

Vanavond in het midden en oosten (natte) sneeuw, zo waarschuwt het KNMI met code geel.

Vanaf de tweede helft van de avond kan het in het midden en oosten tijdelijk glad worden door (natte) sneeuw. Het kan lokaal even wit worden waarbij vooral op hogere delen zoals de Veluwe enkele cm's sneeuw kan vallen. In de loop van de nacht smelt de gevallen sneeuw weer weg.

Hiervan kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden.