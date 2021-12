QR een nieuwe manier van bestellen

In een restaurant wordt je bestelling nadat je een tijdje aan tafel heb gezeten meestal door een medewerker van het restaurant opgenomen. Vaak eerst een drankje en even later de gerechten die je hebt gekozen van de menukaart. Tegenwoordig zijn er ook andere manieren van bestellen, waardoor de klant de regie meer zelf in handen krijgt. In dit artikel kijken we naar de voordelen van QR-bestellen. Een manier waarbij de klant zelf zijn bestelling kan plaatsen met behulp van zijn mobiele telefoon.

Wat is QR-bestellen?

Bestellen door middel van een QR-code zorgt ervoor dat je gasten direct hun bestelling kunnen plaatsen vanaf een digitale menukaart. Zodra de gast de QR code heeft gescand met zijn of haar telefoon verschijnt de digitale menukaart op het display van de telefoon. Dit gebeurt meestal doordat er een webpagina wordt geopend. Het is niet nodig om een account aan te maken of een app te downloaden. De klant kiest vervolgens de gerechten, plaatst de bestelling en betaalt online. Daarna wordt de bestelling naar het kassasysteem gestuurd.

Wat zijn de voordelen?

Aan het bestellen via een QR-code zitten vele voordelen. Zeker in de huidige tijd waarin we te maken hebben met een pandemie biedt bestellen met een QR-code voordelen.

Betere klantervaring

Hoewel het een andere ervaring is dan een medewerker die de bestelling komt opnemen zorgt bestellen met een QR-code toch voor een goede klantervaring. De gast kan namelijk bestellen wanneer hij wil en is niet meer afhankelijk van de medewerker. Hij hoeft niet te wachten tot de medewerker langs komt of de medewerker te roepen wanneer hij ongeduldig wordt. De gast kan bij wijze van spreken bij binnenkomst al gelijk de hele bestelling plaatsen.

Minder personeel nodig

Het is lastig om genoeg personeel te krijgen in de horeca. Zeker nu, tijdens de corona pandemie is het vinden van personeel nog moeilijker geworden. Door bestellen met een QR-code mogelijk te maken voor je gasten gaat de werkdruk voor je personeel omlaag. In veel gevallen hoef je zelfs minder personeel in te zetten. Dit zorgt voor lagere personeelskosten. Het betekent ook dat je je personeel op een andere manier kunt inzetten. Ze hebben bijvoorbeeld meer tijd om een praatje te maken met de gasten, waardoor zij zich welkom voelen in het restaurant. Gasten die zich op hun gemak voelen zullen eerder geneigd zijn om vaker terug te komen.

Kleinere foutkans

Een ander voordeel van bestellen met QR is dat de kans op fouten bij het opnemen van de bestelling kleiner wordt. Vaak is er veel geluid in een restaurant waardoor een restaurant medewerker soms niet goed kan verstaan welk gerecht er besteld wordt, waardoor een gerecht of de details ervan niet goed worden opgeschreven, met vaak een geïrriteerde gast als gevolg. Bestellen via een QR-code neemt dit probleem weg. De gast heeft de volledige controle over wat hij of zij besteld.

Meer betalingsmogelijkheden

Bij een restaurant kun je vaak cash, of via contant of creditcard betalen. Maak je gebruik van QR-bestellen dan heb je een veel breder scala aan betalingsmogelijkheden tot je beschikking. Zo kun je via Ideal of creditcard betalen, maar ook betalingen via PayPal, ApplePay en GooglePay behoren tot de mogelijkheden.

Afstand houden

In deze tijd hebben restaurants te maken met veel maatregelen met betrekking tot het COVID-19 virus waaraan zij zich moeten houden. Fysieke afstand houden van gasten is een van deze maatregelen. Door gebruik te maken van QR-bestellen kunnen medewerkers altijd fysieke afstand houden tot de gasten en andersom.

Meer inzicht in je gasten

Iedere horeca onderneming investeert wel op de een of andere manier in marketing. Met bestellen via QR kun je makkelijker gegevens verzamelen en ordenen die je kunt gebruiken voor marketing. Je kunt bijvoorbeeld nauwkeurige inzichten krijgen op basis van data over het gedrag en bepaalde patronen. Zo krijg je makkelijker inzicht in de gemiddelde uitgaven per bezoek, de frequentie van bestellen en de voorkeur voor gerechten en drank.

Beheer vanuit je kassasysteem

De mobiele betalingen die je binnenkrijgt via je bestellen via QR kun je direct beheren vanuit je horeca kassasysteem. Ook menu-items en prijswijzigingen kunnen makkelijk worden doorgevoerd op de digitale menukaart.

Je gasten bestellen meer

Doordat QR-bestellen gebruik maakt van slimme software bestellen gasten meer. Bijvoorbeeld omdat deze bij het bestellen aanbevelingen krijgen voor bijgerechten of drankjes. Een product is met een klik op de knop in de winkelwagen gezet. Daardoor is de kans groot dat een aanbevolen bijgerecht ook daadwerkelijk wordt besteld.