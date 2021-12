Politie start onderzoek na vondst dode man

De politie doet onderzoek naar het overlijden op dinsdag 30 november van een 48- jarige man uit Den Haag. De overleden man, die is geboren in Colombia is in zijn woning aan de Van der Vennestraat in Den Haag aangetroffen.

De politie kreeg rond 18.15 uur een melding dat er in een woning aan de Van der Vennestraat, die is gelegen tussen de Trooststraat en Terwestenstraat een overleden persoon was aangetroffen. Agenten troffen in de woning het overleden slachtoffer aan. Uit onderzoek bleek dat het slachtoffer mogelijk al enige tijd overleden in de woning lag. In de woning is door de forensische opsporing uitgebreid onderzoek gedaan.

Omdat de politie uitgaat van een mogelijk misdrijf is een Team Grootschalige Opsporing onder leiding van een officier van justitie samengesteld. Het onderzoek is op dit moment in volle gang.