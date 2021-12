120.000 kilo vuurwerk in beslag genomen in internationaal onderzoek

In een grootschalig internationaal onderzoek naar de illegale handel in professioneel vuurwerk heeft team Milieu van de Eenheid Rotterdam in samenwerking met de Duitse autoriteiten ruim 120.000 kilo vuurwerk in beslag genomen.

Het vuurwerk lag opgeslagen in bunkers in Duitsland. Vermoed wordt dat het vuurwerk bestemd was voor de Nederlandse particuliere markt. Op 7 december heeft de politie twee verdachten aangehouden in het onderzoek.

Op dinsdag 7 december heeft de politie twee verdachten aangehouden vanwege hun betrokkenheid in het onderzoek naar deze enorme vuurwerkvondst. Een 26-jarige man uit Olst en een 38-jarige uit Raalte zitten sindsdien vast en worden verhoord. Beide verdachten worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De afgelopen maanden heeft team milieu van de Rotterdamse Dienst Regionale Recherche (DRR), onder leiding van het Functioneel Parket en in nauwe samenwerking met de Duitse Politie, de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid en het grensoverschrijdend politieteam (GPT) dit grootschalige onderzoek gedaan.

Bunkers

Veel vuurwerk dat illegaal op de Nederlandse markt aan particulieren te koop wordt aangeboden, ligt opgeslagen in België en Duitsland. In de grensgebieden bevinden zich oude NAVO-munitiebunkers, die momenteel in gebruik zijn als opslag voor onder meer vuurwerk. Niet al deze opslag gebeurt illegaal. Sommigen zijn bij de autoriteiten bekend en daarvoor is dan ook een vergunning verleend. Maar dat is lang niet in alle zaken het geval. Zo vindt er ook onderhuur plaats aan mensen die niet bevoegd zijn om deze soorten vuurwerk te bezitten en te verkopen aan consumenten.