Top van het aantal in ziekenhuis opgenomen coronapatiënten lijkt bereikt

Op dit moment liggen er 2.840 coronapatiënten in het ziekenhuis. Het LCPS meldt woensdag dat de instroom van COVID-patiënten in de afgelopen week is gestabiliseerd. 'Er zijn voorzichtige signalen dat de stijging in de COVID-bezetting afneemt', aldus het LCPS.