Honderden studenten protesteren in Den Haag tegen leenstelsel

Enkele honderden jongeren protesteerden vandaag in Den Haag tegen het leenstelsel. In een protestmars, georganiseerd door vakbond FNV Young & United en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) liepen de actievoerders langs de partijkantoren van VVD en D66 en het ministerie van Financiën, thuisbasis van Wopke Hoekstra als voorman van het CDA. De actie is onderdeel van de campagne #NietMijnSchuld waarmee beide bonden strijden voor de afschaffing van het leenstelsel en compensatie voor de leengeneratie.

Duidelijkheid nodig

Alina Danii Bijl, voorzitter van FNV Young & United: ‘Het is tijd dat we van dit waardeloze leenstelsel afscheid nemen, en de studenten die hier de wrange vruchten van plukken fatsoenlijk compenseren. Met deze actie willen we duidelijkheid van de formerende partijen over de toekomst van al die jongeren die slachtoffer zijn geworden van dit stelsel en iedereen die in de toekomst gaat studeren.’ Er is tijdens de mars contact gezocht met formateur en minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees. Hij beloofde de signalen van de studenten over te zullen brengen naar de formatietafel, maar ging niet in op het verzoek om de betrokken onderhandelaars direct tekst en uitleg te laten geven.

Schulden blijven oplopen

De protestactie is een oproep aan de partijen die aan de formatietafel zitten om eindelijk duidelijkheid te verschaffen over de afschaffing van het leenstelsel en de compensatie voor de gedupeerde studenten. Ama Boahene, voorzitter van de LSVb: ‘We hebben de afgelopen jaren heel veel toezeggingen gehad, maar kunnen nog steeds op geen enkele zekerheid rekenen. Er is een motie aangenomen in de Tweede Kamer voor het aanpassen van het leenstelsel, maar in de twee uitgelekte concept-akkoorden wordt het leenstelsel niet eens genoemd. Ondertussen lopen de schulden van studenten verder op. Jongeren kunnen na hun studie geen huis kopen, omdat hun studieschuld te hoog is. Vele tienduizenden studenten maken zich ernstige zorgen over hun toekomst, omdat ze straks met torenhoge schulden verder moeten.’

Nieuw kabinet

Het leenstelsel werd in 2015 ingevoerd en de studieschuld in Nederland is alleen al sinds de start van het formatieproces opgelopen met 1,85 miljard euro. FNV Young & United en de LSVb willen dat een nieuw kabinet het stelsel zo snel mogelijk afschaft en met goede compensatie komt voor studenten die de afgelopen jaren gedupeerd zijn.