735 boxen gecontroleerd in strijd tegen georganiseerde criminaliteit

Op woensdag 8 december werden verschillende opslaglocaties gecontroleerd in Breda, Etten-Leur, Drimmelen en Oosterhout. Deze controles werden uitgevoerd door gemeenten, politie en Douane. In totaal werden er 735 boxen gecontroleerd met behulp van onder meer speurhonden.

100 Boxen werden gecontroleerd in de gemeenten Etten-Leur. In Oosterhout waren dit er 215 en in Breda werden 225 boxen aan controle onderworpen. In Drimmelen werden vanwege bijzonderheden twee bedrijfspanden bezocht.

In Breda werden 38 cilinders met lachgas in beslag genomen. In een andere box in Breda werden hennep gerelateerde goederen gevonden die ook in beslag genomen zijn. De controles waren mede gericht op het traceren van opslag voor vuurwerk, dit werd niet gevonden.

Eigenaren weten vaak niet waarvoor hun opslag gebruikt wordt

Gemeenten constateren regelmatig dat opslaglocaties anders in gebruik zijn dan bedoeld of het bestemmingplan toelaat. In sommige gevallen leidt dit tot gevaarlijke situaties. Niet alleen voor de gebruiker of verhuurder van de locatie, maar ook voor omwonenden. Denk hierbij aan brandgevaar, overlast door verkeerd of ander gebruik, en aantasting van de gezondheid.