IC ziet nog kleine toename, kliniek ziet afname van 56 coronapatiënten

Op dit moment liggen er 2.803 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dit zijn er 45 minder dan donderdag. Op de IC zag men nog een kleine toename van 11 coronapatiënten waardoor het totaal naar 655 steeg. In de kliniek zag men juist een afname. Daar liggen op dit moment 2.148 coronapatiënten, 56 minder dan donderdag.

Verplaatsingen

Er zijn gisteren 12 bovenregionale en 2 internationale verplaatsingen van COVID-patiënten gerealiseerd met inzet van het LCPS. Vandaag zijn er 325 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 5 minder dan gisteren. Van de nieuwe COVID-patiënten zijn er 52 opgenomen op de IC, 19 meer dan gisteren, en 273 in de kliniek, 24 minder dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is de afgelopen week stabiel gebleven voor de kliniek, op de IC is dit gedaald.

Bezetting IC

De totale bezetting op de IC is met 23 toegenomen naar 1.129 patiënten. Op de IC liggen nu 655 COVID-patiënten: 635 in Nederland en 20 in Duitsland, 11 meer dan gisteren. Op de IC in Nederland liggen 474 non-COVID-patiënten, 12 meer dan gisteren. De COVID-bezetting op de IC is de afgelopen week stabiel gebleven.

Bezetting kliniek

De totale bezetting in de kliniek is met 41 toegenomen naar 14.093 bedden. In de kliniek liggen nu 2.148 COVID-patiënten, 56 minder dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek is de afgelopen week stabiel gebleven.

Bezetting flink opgelopen maar instroom nu gestabiliseerd

De COVID-bezetting in de ziekenhuizen liep in de afgelopen weken behoorlijk op maar de instroom van COVID-patiënten is afgelopen week gestabiliseerd', aldus het LCPS.