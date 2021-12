Honderdtachtig kilo vuurwerk in beslag genomen bij controle in de grensstreek

Bij een controle op het vervoer van vuurwerk tussen België en Nederland is vrijdag 10 december in totaal 180 kilogram vuurwerk in beslag genomen. De waarde daarvan ligt tussen de € 1500,- en € 2000,-.

Vrijdag tussen 16.00 en 19.00 uur zette een team van 10 politiemensen op verschillende plekken in het gebied tussen Baarle-Hertog, Gilze en Chaam auto’s aan de kant voor een controle op het vervoer en bezit van vuurwerk. Dit werd ingegeven door de wetenschap dat er in België volop vuurwerk wordt gekocht door Nederlanders, terwijl in Nederland een vuurwerkverbod geldt. Tijdens de diverse controles is er 180 kilo vuurwerk in beslag genomen met een totaalwaarde van € 1500,- a € 2000,-. De eigenaren van het vuurwerk kunnen ook nog een proces-verbaal van enkele honderden euro's tegemoet zien.