Moedige getuige mishandeld door vermeende inbrekers, voorbijgangers schieten te hulp

In de afgelopen nacht van zaterdag op zondag zag een 46-jarige man uit Tilburg in zijn woonplaats dat een man en vrouw een ladder wegnamen van een bouwterrein. 'Toen hij een foto van het verdachte tweetal maakte werd hij mishandeld en bedreigd. Met behulp van hulpvaardige voorbijgangers werden de verdachten alsnog ingerekend', zo meldt de politie.

Ladder

Kort na middernacht zag het slachtoffer een man (42) en vrouw (39) over het hek vanaf een bouwterrein aan de Burgemeester Brokxlaan klimmen. Zij droegen een ladder bij zich en zodoende vermoedde de man dat het stel die ladder daar gestolen had. Hij liep hen een stuk achterna en besloot in de Karrestraat een foto van het stel te maken.

Klappen

Toen zij dat in de gaten kregen werd de Tilburger door hen belaagd. Hij kreeg klappen en moest de foto meteen verwijderen. Op enig moment wist het slachtoffer los te komen en hij zette het op een lopen.

Bril

Onderweg, op de Stationsstraat, bemerkte hij echter dat hij zijn bril in de vechtpartij was kwijtgeraakt. Hij vroeg een voorbijganger om hulp en samen liepen zij terug naar de plek waar de bril mogelijk lag. Daar aangekomen bleken de verdachten echter nog niet weg te zijn en opnieuw kwam het tot een handgemeen.

Verdachten aangehouden

Ditmaal, bijgestaan door de voorbijganger en nog een derde persoon, konden de mannen het stel echter onder controle krijgen en aanhouden. Eén van hen belde het alarmnummer, waarna de politie het tweetal mee nam en insloot. Zij worden verdacht van diefstal, mishandeling, bedreiging en vernieling van de bril.