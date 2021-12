Automobilist schept vijf fietsers en slaat op de vlucht

Op de Voorburggracht in Oudkarspel heeft zondagmiddag een verkeersongeval plaatsgevonden tussen een bestelauto en een groep fietsers. 5 personen in de leeftijd van 20 en 22 jaar raakten hierbij gewond. Een 28-jarige man uit de gemeente Langedijk werd aangehouden.

Rond 17.40 uur kreeg de politie een melding van een verkeersongeval op de Voorburggracht. Een groep van 8 personen fietsten over de Voorburggracht toen zij van achteren werden aangereden door een bestelauto. De automobilist ging er na het ongeval vandoor. Daarbij liet de bestuurder 5 gewonden achter op straat. Zij werden overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie startte direct een onderzoek. Met behulp van onder andere Burgernet en een zoekslag in de omgeving, kon de politie niet veel later een 28-jarige man aanhouden. De man is meegenomen naar het bureau voor verhoor en moest daar een bloedproef ondergaan. Het bloedmonster wordt onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Zijn auto is in beslag genomen. Tevens is het rijbewijs van de bestuurder ingevorderd.