Inbreker aangehouden door eigenaresse café

Omstreeks 02.45 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag werd een inbreker aangehouden in een café aan de Markt in Roosendaal.

De aanhouding werd gedaan door de eigenaresse van het café, samen met haar partner. Zij waren wakker geworden van het alarm dat afging. Aangekomen bij het café bleek dat de inbreker, een man van 39 met een onbekende woonplaats in Nederland, een ruit had vernield om binnen te komen. Hij bleek met twee flessen drank in zijn handen het pand te willen verlaten. De drank werd uit zijn handen gepakt door de eigenaresse van het café en de man is aangehouden.

Direct werd de politie gebeld. Agenten kwamen ter plaatse. Ze namen de man mee naar een politiecellencomplex. Daar werd hij ingesloten. Hij zit nog vast. Rechercheurs nemen zaterdag een verklaring van de man op. De eigenaresse van het café deed aangifte van de inbraak.