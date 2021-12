76-jarige vrouw zwaargewond na overval

Op zaterdagavond 18 december is een 76-jarige vrouw slachtoffer geworden van een gewelddadige woningoverval aan de Johan Braakensiekhof in Amsterdam-West.

Rond 23.45 uur krijgen agenten een melding van een woningoverval. Ter plaatse treffen zij een slachtoffer aan met ernstige verwondingen. Het slachtoffer zou ten tijde van de overval in haar slaapkamer liggen als zij door een geluid opstaat en haar deur opent. Vervolgens ziet zij twee mannen in donkere kleding in haar deuropening staan. Ze mishandelen haar vrijwel direct en eisen spullen van haar. Uiteindelijk laten de overvallers haar zwaargewond achter. Meerdere eenheden hebben in de omgeving gezocht naar de verdachten maar vooralsnog is niemand aangehouden. Het slachtoffer is met ambulancepersoneel naar het ziekenhuis vervoerd.

Recherche en medewerkers van de forensische opsporing hebben ter plaatse onderzoek verricht en sporen veiliggesteld.