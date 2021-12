Oudere vrouw gewond nadat ze omver werd geblazen door helikopter op strand

'Vrouw omver geblazen'

Een helikopter vloog volgens de reddingsbrigade even na 16.00 uur zo laag over het strand, dat een oudere dame omver werd geblazen door de wind veroorzaakt door deze helikopter. 'Zij viel tussen de fundering van een strandpaviljoen, waarna zij letsel aan haar been/heup opliep. Hierop is 1-1-2 gebeld en zijn de hulpdiensten gealarmeerd', aldus de reddingsbrigade. Samen met de KNRM station Wijk aan Zee is de gewonde vrouw naar de ambulance gebracht en overgebracht naar het ziekenhuis.