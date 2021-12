Jong gezin slachtoffer van explosie in woning

Zondagavond 19 december 2021 is een zwaar explosief afgegaan bij een woning aan de Wijdenesserstraat in Amsterdam-Noord. De recherche is op zoek naar getuigen.

Rond 23.40 uur bevindt de bewoner zich in de woonkamer als de rest van het gezin boven is. Vanuit het niets wordt het gezin opgeschrikt door het geluid van een enorme explosie. Agenten treffen een vernielde voordeur en een enorme ravage in de woning aan. Gelukkig is niemand gewond geraakt maar dit had anders kunnen aflopen. Ter plaatse doen medewerkers van Team Explosieven en Veiligheid en van de Forensische Opsporing onderzoek en stellen sporen veilig. Uit onderzoek blijkt dat er vermoedelijk zwaar vuurwerk gebruikt is tegen de woning.