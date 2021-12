Regenboogpad Bos en Lommerplein beklad met leus 'NO HOMO'

In de nacht van dinsdag op woensdag is in Amsterdam een regenboogpad op het Bos en Lommerplein beklad. Dit meldt de politie woensdag.

Zebrapad in regenboogkleuren

Het zebrapad is afgelopen maandag 20 december in regenboogkleuren geplaatst op het plein. Dit was een burgerinitiatief in samenspraak met de gemeente Amsterdam. Woensdagochtend 22 december kregen agenten de melding van een bekladding over het net gekleurde regenboogpad.

'NO HOMO'

Ter plaatse troffen de agenten de tekst ‘NO HOMO’ geschreven in graffiti. Uit onderzoek blijkt dat er die nacht rond 00.15 uur een groep van 10 á 15 personen betrokken was bij de bekladding.

Getuigen

De recherche komt graag in contact met getuigen die meer weten over deze bekladding.