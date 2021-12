Traumahelikopter landt op snelweg A50 voor verkeersongeval

Traumahelikopter

Kort voor 22.30 uur werd de hulp van een traumateam ingeroepen. De traumahelikopter landde op de rijbaan tussen Eindhoven en Oss die vanwege het ongeval was afgesloten.

Trauma-arts mee in ambulance

De trauma-arts ging met het gewonde slachtoffer mee in de in de ambulance naar het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg. Een bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde auto afgevoerd waarna rond 23.00 uur de snelweg weer kon worden vrijgegeven. Over de ernst van de opgelopen verwondingen niets bekend.