Ongevallen door gladde wegen. Blijf thuis

In het noorden van het land zijn afgelopen uren meerdere ongelukken gebeurd door spekgladde wegen. In Friesland, Groningen en Drenthe worden ongelukken gemeld door opvriezing van het wegdek.

Het KNMI heeft code oranje afgekondigd voor deze drie provincies. In Overijssel en Flevoland geldt code geel nog. Rijkswaterstaat adviseerd automobilisten niet de weg op te gaan.

Op de A7 bij Westerbroek in de richting van Groningen was de snelweg dicht na een ongeluk met vijf voertuigen. Op de A32 ter hoogte van Havelterberg vond vanochtend ook een ongeluk plaats met meerdere voertuigen. Betrokkenen zijn behandeld door ambulancepersoneel.

Later in de ochtend wordt de koude lucht verdreven en zal de gladheid verdwijnen, als laatste in Groningen. In Zuid-Holland komt bovendien lokaal dichte mist voor. Met name het wegverkeer kan hiervan hinder ondervinden.