Gewapende overval op supermarkt

Een medewerker van een lokale supermarkt op de Bouwmanstraat is zondag 26 december op een gewelddadige manier overvallen. De verdachten zijn op de vlucht geslagen.

Omstreeks half acht in de avond keek de medewerker op vanuit zijn stoel als een jongen de winkel binnen kwam met een vuurwapen in zijn hand. Hij richtte deze op de medewerker en eiste dat hij de kassa opendeed. Ook een tweede verdachte liep de winkel binnen met een mes in zijn handen. Beiden bedreigden de medewerker.

Nadat de verdachten de inhoud van de kassa in een Albert Heijn tas hadden gedaan, rende ze weg in de richting van de Wielewaal. Het slachtoffer bleef enorm geschrokken achter.