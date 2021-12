Fietser (19) aangereden en daarna nog geschopt

In de nacht van 24 op 25 december is in Utrecht een 19-jarige fietser op Jan Cornelisz Maylaan in Utrecht aangereden. 'Naast dat het slachtoffer hierbij ernstig beenletsel opliep werd hij ook nog eens door de bestuurder van de auto geschopt.', zo meldt de politie maandag

Ziekenhuis

'Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en krijgt de nodige medische zorg. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen van deze aanrijding en wat daaraan vooraf is gegaan', zo meldt politie.

Slachtoffer ook nog geschopt

De aanrijding vond plaats tussen 00:30 uur en 00:55 uur op de Jan Cornelisz Maylaan in Utrecht. 'De bestuurder is na de aanrijding uitgestapt en heeft het slachtoffer geschopt. Daarna is hij weggereden', aldus de politie. Het is onduidelijk in welke richting de auto verder is gereden. Het slachtoffer gaf het volgende signalement door van de vermoedelijke dader:

Signalement automobilist

De bestuurder van de betreffende auto betreft een licht getinte man, tussen de 22 -24 jaar met een normaal postuur en een lengte van ongeveer 1.80 meter. Hij had kort zwart haar waarvan de zijkanten waren opgeschoren. Hij droeg een zwarte jas en een zwarte spijkerbroek. De automobilist is weggereden in een donkere auto, type onbekend.