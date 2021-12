Vrouw (39) na diverse 'loze' 112-belletjes gearresteerd

De politie heeft afgelopen zondagavond, een 39-jarige vrouw uit Etten-Leur rond 22.25 uur in haar woning aangehouden, nadat zij talloze keren zonder noodzaak het alarmnummer 112 had gebeld. 'De vrouw ging daar ook na herhaalde waarschuwingen mee door', zo meldt de politie maandag.

'Hoop geschreeuw'

Agenten kregen zondagavond omstreeks 20.15 uur van de centralist van de Meldkamer de opdracht om te gaan naar een adres in Etten-Leur. De bewoonster had 112 gebeld en na een hoop geschreeuw de verbinding verbroken. Ter plaatse spraken de dienders met de bewoonster die vertelde dat er niets aan de hand was. Ze verzocht hen weg te gaan.

Voordeur open

Een half uur later belde de vrouw opnieuw meerdere keren zonder noodzaak 112. De politiemensen zagen dat de voordeur open stond. De bewoonster lag op de bank, de vloer was bezaaid met lege bierblikken en stukken pizza.

'Stop met bellen 112'

De agenten riepen tegen de vrouw dat ze nu echt moest stoppen met 112 bellen omdat ze anders zou worden aangehouden. De vrouw gedroeg zich vervolgens erg recalcitrant en riep nog een aantal scheldwoorden. Daar de vrouw aan de gang bleef met het naar 112 bellen is zij vervolgens door de nachtdienst aangehouden.

Artikel 142 lid 2 Wetboek van Strafrecht

Hij die opzettelijk, zonder dat daartoe de noodzaak aanwezig is, gebruik maakt van een alarmnummer voor publieke diensten wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie.