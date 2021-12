PostNL trager met bezorgen door pandemie

PostNL heeft in 2020 de wettelijke norm voor tijdige postbezorging niet gehaald. Minimaal 95 procent van de brievenbuspost met een vijfdaagse bezorgplicht hoort op tijd te zijn bezorgd, maar mede door de gevolgen van de coronapandemie kwam dit in 2020 uit op 94,3 procent. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt dat er voldoende aanknopingspunten zijn om te stellen dat er sprake was van overmacht en ziet af van het nemen van maatregelen.